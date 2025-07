Hangar 13 droppet åpne verdener i Mafia: The Old Country på grunn av Mafia 3

HQ

Selv om åpne verdener og sandkasseeventyr fortsatt er i vinden, begynner mange utviklere å innse at det ikke er mange spillere som har hundrevis av timer med fritid til å legge ned mer enn et par massive opplevelser i året. Lineære, kortere spill blir stadig mer verdsatt, noe utvikleren av Mafia: The Old Country, Hangar 13, har lagt merke til.

I en samtale med IGN i forkant av forhåndsvisningen av spillet, nevnte Hangar 13-president Nick Baynes hvordan han og teamet hans ønsket at spillerne skulle fullføre historien i denne forløperen. "Mafia 3, selv om det var veldig bra, gikk full åpen verden, og utviklerne ser ut til å føle det på samme måte i ettertid som spillerne gjorde," sa IGNs Ryan McCaffrey. "Det passet bare ikke så godt til Mafia."

Baynes skal også ha antydet at den positive mottakelsen av nyinnspillingen av det originale Mafia ga teamet et ønske om å bringe serien tilbake til røttene. Noe som ble oppnådd både i gameplayet og historien til Mafia: The Old Country.

Mafia: The Old Country lanseres 8. august til PC, Xbox Series X/S og PS5.