Hans Zimmer og Lorne Balfe bekreftet som komponister til Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard Dragon Age: The Veilguard vil ha to av de mest populære filmkomponistene: Hans Zimmer og Lorne Balfe er bekreftet av Electronic Arts og BioWare.

Begge komponistene har jobbet sammen flere titalls ganger, ettersom Balfe startet sin karriere i Zimmers selskap før han ble en av de mest etterspurte komponistene i Hollywood (han har laget musikk til Mission: Impossible, Bad Boys, Top Gun, Black Adam...) samt noen videospill som Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), Assassin's Creed III eller Beyond: Two Souls.

Dragon Age: The Veilguard Main Theme er ute nå

"Episke historier egner seg for episk musikk, og den narrative veven BioWare har vevd i The Veilguard har aldri gitt meg mangel på inspirasjon, enten det er i spillets øyeblikk av skinnende heltemot eller de mørkeste følelsesmessige fallgruvene", sier Zimmer.

"Å skape denne musikken sammen med Hans Zimmer har gjort det mulig for oss å gi Thedas-riket en ny episk majestet, og bringe disse karakterene og historiene deres til neste nivå", sier Balfe.

Dragon Age: The Veilguard lanseres 31. oktober, men hovedtemaet for spillet er allerede ute. Resten av OST-en slippes på iTunes og Amazon Music 1. november.