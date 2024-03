Hans Zimmer skriver allerede musikk til Dune: Messiah

HQ

Fra de som har sett den så langt, er det tydelig at Dune: Part Two er en stor suksess når det gjelder filmproduksjon. I vår anmeldelse ga vi den 9 av 10, og mange andre kritikere har også vært rause med Villeneuves retur til Arrakis.

Vi må imidlertid vente og se om kritikersuksessen kan omsettes til penger i kassa før vi begynner å gni oss i hendene i forventning om Dune: Messiah, den potensielle tredje filmen i trilogien.

Hans Zimmer venter imidlertid ikke på å se hva tallene blir, for han har fortalt Variety at han allerede har begynt å skrive musikk til Dune: Messiah. "Denis kommer inn på den andre innspillingsdagen og legger ordløst Dune: Messiah på skrivebordet mitt, og jeg vet hvor vi er på vei, og jeg vet at vi ikke er ferdige", sa han.

Vi er ikke sikre på når vi får se en tredje Dune-film, men så lenge denne oppfølgeren drar inn penger, skjønner vi ikke hvorfor WB ikke skulle være interessert.