Hansi Flick snakker for første gang om situasjonen rundt Dani Olmo og Pau Víctor

Hansi Flick, FC Barcelonas manager, holdt sin vanlige pressekonferanse i dag før morgendagens kamp, og ble naturlig nok spurt om Dani Olmo- og Pau Víctor-situasjonen, som eroderer klubbens image: For øyeblikket er ingen av spillerne offisielt registrert og ville fått lov til å spille i år. Men som forventet ønsket ikke manageren å snakke om det :

"Jeg ønsker ikke å snakke så mye om dette emnet, for det er ikke min jobb. Min jobb er å justere laget til morgendagens kamp, til cupen. Fra før jul og frem til i dag har jeg vært i kontakt med presidenten. Jeg stoler fullt og helt på klubben, som gjør sin jobb, og jeg gjør min."

"Ting er som de er, vi må akseptere dem, vi er profesjonelle. Jeg konsentrerer meg om fotball og trening. Vi har tillit til klubben. Jeg er alltid positiv, men vi må vente på avgjørelsen", sa han.

Hvis Dani Olmo og Pau Víctor ikke blir registrert i dag, vil de ikke kunne spille i morgen

Flick bekreftet at Olmo og Víctor trente som vanlig og vil være klare til å spille ... men for at det skal skje, må LaLiga akseptere Barcelonas siste ressurs: salget av VIP-balkonger på nye Camp Nou til arabiske investorer for 100 millioner euro, hvorav 28 millioner vil bli betalt fremover (stadion er fortsatt under renovering), noe som gir klubben nok penger til å overholde Financial Fair Play-reglene.

"Jeg har snakket med dem begge, og situasjonen er åpenbart ikke lett, sier Flick. "Men vi er optimistiske, de ønsker å spille for Barça og de er begge veldig gode og viktige for oss. Jeg er alltid optimistisk.

Flicks lag debuterer i morgen mot Barbastro, i åttedelsfinalen av Copa del Rey. Atlético de Madrid spiller også i morgen.