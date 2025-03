Hanwha Life Sports vinner den første League of Legends First Stand Tournament

HQ

Den første internasjonale turneringen i sesongen 2025 League of Legends har kommet til en slutt, da First Stand Tournament ble avsluttet i går kveld og så Winter Season mestere fra hele verden møte mot en del av en premiepott på 1 million dollar.

Finalen så Koreas Hanwha Life Esports ta på EMEAs Karmine Corp, med denne kampen som var noe konkurransedyktig, men til slutt kontrollert av LCK-representanten. Dette betyr at etter et 3-1-resultat har Hanwha Life blitt kalt den første First Stand Tournament -vinneren noensinne, og drar hjem med $ 300,000 XNUMX i premiepenger.

Det skal sies at selv om Karmine Corp tok seg til finalen, slet laget og hadde 1-3 i gruppespillet, det samme som Kinas Top Esports og Nord-Amerikas Team Liquid, sistnevnte ble eliminert før sluttspillet for å ha den dårligste kartforskjellen.

Når det gjelder hva som er neste for konkurransedyktig League of Legends, vil Spring Season snart starte, med LEC tilbake før slutten av måneden.