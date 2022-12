Har du fullført Elden Ring?

HQ

Som en gammel fan av utviklerne i FromSoftware har det vært utrolig gøy å se hvor mye oppmerksomhet og skryt Elden Ring har fått i år. Både Discorden vår og forum verden over har vist at millioner av spillere over hele verden har hoppet inn i et slikt spill for første gang, noe som har ført til en interessant milepæl.

HowLongToBeat avslører nemlig at Elden Ring ikke bare er spillet som flest har fullført i deres system i 2022, men at det faktisk også er spillet flest har lagt fra seg uten å se rulleteksten. Nå skal det jo bemerkes at dette selvsagt kun er statistikk for spillere registrert på den nettsiden. Fascinerende er det likevel, for jeg tror ærlig talt at dette til en viss grad reflekterer store deler av verden. Det er jo for eksempel overraskende mange som har fått platinum eller alle Achievements i spillet på PlayStation eller Xbox, så at flere tusen gjør nesten alt er klart. Samtidig vet jo alle som kjenner dette studioet at vanskelighetsgraden også får veldig mange til å hoppe av lasset før eller siden.

Hvordan ligger du an, og hvorfor?