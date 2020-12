Du ser på Annonser

Så har altså dagen kommet. Etter åtte år med forventninger er Cyberpunk 2077 i butikkene. Personlig spilte jeg godt over ti timer av det på Xbox Series X i går, og ser helt klart et stort potensial etter noen oppdateringer. I samme slengen så jeg noen ekstremt skuffende klipp av spillet på PlayStation 4 og Xbox One, samt noen interessante ting på PC. Dermed ble jeg nysgjerrig på hvordan spillet fordeler seg mellom de tre plattformene, og spør derfor enkelt og grei: Har du kjøpt Cyberpunk 2077? På hva eventuelt, og hva synes du så langt? Skriv gjerne i kommentarfeltet i tillegg til å stemme.