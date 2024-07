Har George R.R. Martin nettopp bekreftet at en Elden Ring blir film?

HQ

George R.R. Martin har hendene i en rekke paier akkurat nå. Ikke bare jobber den berømte forfatteren med flere skriftlige verk som utspiller seg i Westeros - inkludert den etterlengtede Winds of Winter - han er også tilknyttet live-action-filmatiseringene av Fire and Blood (House of the Dragon) og den kommende The Hedge Knight -serien, i tillegg til at han jobber med et par andre ikke-Westeros-prosjekter for HBO.

Men det ser ut til at forfatteren kan ha enda flere prosjekter på gang, for etter den siste tidens rykter om muligheten for at Elden Ring blir film eller TV-serie har Martin gått ut på bloggen sin og kanskje bekreftet at dette kommer til å skje.

"Å, og angående de ryktene du kanskje har hørt om en spillefilm eller TV-serie basert på Elden Ring... Jeg har ingenting å si. Ikke et ord, nei, ikke en ting, jeg vet ingenting, du har aldri hørt et pip fra meg, mamma mamma mamma mamma. Hvilket rykte?"

Martin var knyttet til Elden Ring som en av skaperne av spillet, selv om hans eksakte involvering er uklar. Det spekuleres i at han var avgjørende i konstruksjonen av spillets historie og fortelling, men de nøyaktige detaljene har aldri blitt bekreftet. Hvis Elden Ring blir filmatisert, vil Martins erfaring i denne bransjen utvilsomt bli brukt i betydelig større grad.

Kunne du tenke deg å se en Elden Ring film eller TV-serie?