Har PCen din det som skal til for å kjøre Star Wars: Squadrons?

I går avslørte EA det kommende Star Wars: Squadrons, som utvikles av EA Motive. Det er et rom-actionspill hvor du får spille som både New Republic og Galactic Empire. Spillet vil by på både en historiedel og en multiplayerdel. Normalt pleier vi å få vite PC-kravene tettere på lanseringen, men EA har allerede nå bestemt seg for å avsløre hva som kreves for å få den beste opplevelsen, både med og uten VR:

Minimum (non-VR)

OS: Windows 10

Processor (AMD): Ryzen 3 1300X

Processor (Intel): Intel I5-7600

Memory: 8GB

Graphics Card (AMD): Radeon HD 7850 or Equivalent

Graphics Card (Nvidia): Geforce GTX 660 or Equivalent

DirectX: 11

Multiplayer Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

Hard Drive Space: 30GB

Recommended (non-VR) / Minimum (VR)

OS: Windows 10

Processor (AMD): Ryzen 3 3200G

Processor (Intel): Intel I7-7700

Memory: 16GB

Graphics Card (AMD): Radeon RX 480 or Equivalent

Graphics Card (Nvidia): Geforce GTX 1060 or Equivalent

DirectX: 11

Multiplayer Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

Hard Drive Space: 30GB

Recommended (VR)

OS: Windows 10

Processor (AMD): Ryzen 3 3200G

Processor (Intel): Intel I7-7700

Memory: 16GB

Graphics Card (AMD): Radeon RX 570 or Equivalent

Graphics Card (Nvidia): Geforce GTX 1070 or Equivalent

DirectX: 11

Multiplayer Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

Hard Drive Space: 30GB

Har din PC det som skal til for å kjøre spillet bra nok for deg?