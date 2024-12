Harada utelukker ikke en retur til Tekken Tag Tournament-serien

HQ

Tekken-serien feirer 30-årsjubileum, og i den anledning besøkte Tekken-veteranen Katsuhiro Harada - som har vært involvert i serien siden det aller første spillet - Sverige, og vi fikk nylig muligheten til å snakke med ham.

Et av spørsmålene vi stilte handlet om spinoff-serien Tekken Tag Tournament, der det siste var del to for tretten år siden. Har serien blitt lagt på hylla? Svaret viste seg ikke nødvendigvis å være nei, men vi kan tilsynelatende glemme at det kommer et Tekken Tag Tournament 3 på samme premisser som forgjengeren. Harada sa :

"Så det er ikke slik at det var planlagt at tag-serien skulle vises i en viss 12-årssyklus eller noe sånt. Det var bare det at opprinnelig da den første taggen kom ut, du vet, Tekken var en mye enklere franchise på den tiden. Mye færre figurer enn vi har nå. Alle de forskjellige spillsystemene og alle disse tingene som har blitt lagt til siden den gang har gjort Tekken, grunnspillet, mye mer komplekst. Det ville vært ganske vanskelig å lage en ny del av Tag-serien som mange kunne ha glede av, for du vet at toppspillerne som konkurrerer over hele verden og som virkelig bruker så mye tid på Tekken, er på det høyeste nivået av spillerbasen, og de elsker virkelig den serien, men for folk som er mer tilfeldige, er det et mye vanskeligere spill å plukke opp og spille."

Det betyr imidlertid ikke at Harada har gitt opp tanken på lagbaserte Tekken-titler. Selv om det ikke er noe planlagt for øyeblikket, er han villig til å gi det en ny sjanse hvis han kan komme opp med en god vri på formatet:

"Det er ikke noe vi egentlig tenker på for øyeblikket, fordi retningen vi går i, er å prøve å få så mange som mulig til å ha glede av spillet. Men samtidig, hvis vi skulle legge til en ny idé i stedet for tagg, ville det kanskje være noe som lagkamp eller en annen vri på det nåværende spillformatet."

Hva synes du, er en form for lagbasert Tekken noe du selv håper på? Du kan lese hele intervjuet med Harada her på Gamereactor senere denne uken.