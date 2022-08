For nøyaktig en uke siden fortalte Warner Bros. Games Montréal at de allerede var ferdig med utviklingen av Gotham Knights, noe jeg bemerket var overraskende tidlig....

Gotham Knights er ferdig over to måneder før lansering

den 17 august 2022 klokken 17:51 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Vi hører utviklere juble høyt når de avslører at et spill har "gone gold", altså er såpass ferdig at det sendes til fabrikkene, noe som vanligvis skjer rundt en måned før...