Harrison Ford overtar som Thaddeus i Marvel Cinematic Universe

At William Hurt døde tidligere i år var ikke bare trist på grunn av at en fantastisk skuespiller og tilsynelatende hyggelig mann ikke er blant oss lenger. Det skapte også hodebry for Disney og Marvel siden han har spilt Thaddeus Ross i en rekke MCU-filmer, så hva skulle de gjøre med den viktige karakteren fremover? Etter lang tid med rykter har vi fått svar.

Deadline bekrefter at selveste Harrison Ford har takket ja til å overta rollen som Ross i Marvel Cinematic Universe, og at vi skal få se Han Solo/Indiana Jones/Rick Deckard for første gang i Captain America: New World Order før han selvsagt får en stor rolle i Thunderbolts.