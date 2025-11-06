Harry Potter HBO-serien vil ikke ha en forteller

HQ

Harry Potter-fortellingen er et av de mest omtalte kommende prosjektene på HBO akkurat nå, og selv om ryktene svirrer rundt trollgutten og hans nye serie, vil noen av dem vise seg å være usanne. Senest har vi sett et rykte om at serien skulle ha en forteller.

Kilder fra HBO som har snakket med Deadline sier at det ikke vil være en forteller i den nye Harry Potter-serien. Opprinnelig pekte et rykte på at skuespilleren Tom Turner skulle låne ut stemmen sin som seriens forteller, noe som kanskje ville ha bidratt til å få serien til å virke nærmere bøkene den er ment å følge flittig.

Innspillingen av Harry Potter-serien, som er ment å ha premiere i 2027, pågår for tiden. For å holde hendelsene i tråd med bøkene og filmene, kan vi tenke oss at produksjonen av HBOs Harry Potter-serie vil ta seg raskt opp igjen, for å unngå en aldring av skuespillerne på Stranger Things-nivå.