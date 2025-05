Harry Potter på HBO annonserer skuespillerne til Harry Potter, Hermione Granger og Ron Weasley

HQ

Harry Potter, Hermine Granger og Ron Weasley har fått nye ansikter. Warner Bros. og HBO Max har annonsert hvem som skal spille hovedrollene i Harry Potter TV -serien, som nå er under utvikling. Dominic McLaughlin skal spille Harry Potter, Arabella Stanton skal spille Hermine Granger, og Alastair Stout skal spille Ron Weasley.

I generasjoner har de tre hovedpersonene i Harry Potter-filmserien vært Daniel Radcliffe, Emma Watson og Rupert Grint, som kom med i serien som tiåringer og ble verdensstjerner over natten. Nå er det disse tre unge skuespillernes tur.

"Etter et ekstraordinært søk ledet av castingdirektørene Lucy Bevan og Emily Brockmann, er vi glade for å kunne kunngjøre at vi har funnet vår Harry, Hermine og Ron. Talentet til disse tre unike skuespillerne er mer enn beundringsverdig, og vi gleder oss til at verden skal få oppleve magien de skaper sammen på lerretet. Vi vil gjerne takke de titusenvis av barna som har vært på audition. Det har vært fantastisk å oppdage det enorme utvalget av unge talenter der ute", sier showrunner Francesca Gardiner.

Serien blir en trofast adaptasjon av den elskede Harry Potter-boken, med J.K. Rowling som utøvende produsent. Som HBO Max kunngjorde, er serien skrevet av Francesca Gardiner, som også fungerer som utøvende produsent. Mark Mylod (Succession) skal produsere og regissere flere episoder av serien, som forventes å ha premiere i 2026 eller 2027 og vil vare i et tiår.