Harry Potter TV-serien lanseres rundt årsskiftet 2026/2027

HQ

Det begynner å dra seg til for Harry Potter TV-serien. Serien som nok en gang skal ta oss gjennom historien om gutten som levde er på utkikk etter skuespillere som skal spille Harry, Ronny, Hermine og alle de andre vordende trollmennene som studerer på Galtvort.

HBO ønsker nok å plassere disse barna i et kryokammer, for i et nylig intervju med Deadline avslørte HBO og Max' styreformann og administrerende direktør Casey Bloys at serien ikke vil ha premiere før sent i 2026 eller tidlig i 2027.

Ifølge Bloys er forfatterne bare så vidt kommet i gang, og det er derfor for tidlig å snakke om en sendedato. Problemet er at med mindre HBO kommer til å lage to sesonger etter hverandre, kommer barna som spiller trollmennene til å vokse opp, noe som etterlater oss med noe av et Stranger Things-problem. Forhåpentligvis blir det ikke flere år mellom sesongene av denne Harry Potter-serien.

Hva synes du om å potensielt måtte vente til 2027 for Harry Potter-serien?