Hasbro: "Snake Eyes-spillet er ikke kansellert"

I løpet av natten rapporterte vi at utvikleren av G.I. Joe: Snake Eyes, Atomic Arcade, hadde blitt lagt ned uten forvarsel, noe som ble bekreftet av flere ansatte på LinkedIn. Dette ga god grunn til å mistenke at tittelen ville være i fare, siden en utvikler tross alt ikke er en ubetydelig del av opprettelsen av et spill.

Selv om det fortsatt er trist at nok en lovende utvikler har blitt tvunget til å stenge, har Hasbro og Wizards of the Coast nå kommentert saken via Wccftech, der en representant sier :

"Snake Eyes-spillet er ikke kansellert. Teamet tar seg for tiden tid til å evaluere veien videre for spillet. Selv om beslutningene ikke er tatt, er vi forpliktet til å gi oppdateringer så snart vi er i stand til det."

Vi er fortsatt ikke helt positive. Dessverre er det ganske vanlig at spill ikke overlever studioskifter, eller at de blir noe helt annet enn det som opprinnelig var tenkt. Og selv om man finner en ny utvikler, er det uklart hvor mye av det gamle arbeidet de vil bruke, så det er ikke sikkert at visjonen om et mer modent eventyr med ninjaen Snake Eyes blir resultatet til slutt, og spillet vil sannsynligvis bli forsinket med flere år.

Kort sagt, vi er litt mer positive enn vi var i løpet av natten, men det er fortsatt mange bekymringer.