Hawaii er det "perfekte stedet" eller The Crew Motorfest's spillelisteopplevelse, sier Ubisoft.

Senere i år kan bilentusiaster ta turen til Hawaii for å oppleve neste kapittel i Ubisofts The Crew -serie. Tittelen, som går under navnet The Crew Motorfest, ser ut til å ha nyanser av Forza Horizon, ettersom det dreier seg om en festival for bilentusiaster i en åpen verden med alle slags triks og godbiter rundt omkring.

Da jeg nylig fikk sjansen til å spille The Crew Motorfest i Los Angeles, fikk jeg også muligheten til å snakke med et par utviklere fra Ubisofts Ivory Tower for å lære mer om denne racingopplevelsen.

I løpet av intervjuet, som du kan se i sin helhet nedenfor, spurte jeg senior creative director Stéphane Beley om hvorfor teamet valgte Hawaii som vertssted for spillet.

"Vi valgte å dra til Hawaii fordi det var det perfekte stedet for oss. Det er virkelig en leken lekeplass der det er så lett å nyte alle typer kjøretøy. Det er det perfekte stedet for alle", sier Beley.

"Du har så mange forskjellige biomer å utforske og oppdage. Du kan kjøre om kapp i Honolulus gater, dra på eventyr i den frodige regnskogen, besøke vulkanen eller stranden. Det er virkelig mange steder å oppdage, men for oss var det det perfekte stedet for spillelisteopplevelsen å bruke alt dette bilkulturelle mangfoldet på en vakker øy med vakker grafikk."

The Crew Motorfest lanseres på PC, PlayStation og Xbox-konsoller 14. september 2023.