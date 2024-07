Hayley Atwell er Lara Croft i Dead by Daylight

HQ

På tirsdag kom Lara Croft endelig til Dead by Daylight, og hun er den syvende karakteren som har sine egne stemmelinjer i spillet (noen andre er Ash fra Evil Dead, Alan Wake fra spillserien med samme navn, og Nicolas Cage). Laras utseende og bakgrunnshistorie er basert på nyinnspillingen laget av Crystal Dynamics i 2013, men Camilla Luddingtons stemme er ikke brukt i spillet. Det er heller ikke Angelina Jolie, Shelley Blond eller Alicia Vikander.

Dead by Daylights versjon har ingen ringere enn Hayley Atwells stemme, og det blir ikke den eneste gangen Atwell legger stemme til henne. Den 10. oktober har den animerte TV-serien Tomb Raider: The Legend of Lara Croft premiere på Netflix, og Atwells stemme vil også bli brukt her som Lara Croft. Så hvis du har spilt spillet i det siste og lurt på hvem sin stemme du egentlig hører, har du nå svaret.