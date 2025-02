Hazelight-regissør hinter til It Takes Two-oppfølger

HQ

Fra Brothers: A Tale of Two Sons til Split Fiction har Hazelight-grunnlegger og regissør Josef Fares bygget en sterk liste over eventyrspill, men kanskje ingen er mer minneverdige enn It Takes Two. Spillet feide prisutdelinger i 2021, og har solgt over 20 millioner eksemplarer til dags dato.

Hvis det skulle lages en oppfølger, ville det helt sikkert glede mange fans, noe Fares absolutt er klar over. I et intervju med MinnMax ertet Fares ideen om en oppfølger til spillet, og sa at det absolutt ikke er utelukket.

"Du kjenner aldri fremtiden hos Hazelight", sa han. På en måte vet vi imidlertid i det minste den umiddelbare fremtiden for Hazelight, som er Split Fiction, det kommende co-op eventyrspillet som ser to forfattere kastet inn i en simulering av sine egne historier. Etter det må vi vente og se, men uansett hva Fares gjør, er han sikker på å bringe den samme lidenskapen han har hatt de siste 12 årene med spillutgivelser.