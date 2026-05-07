HBO fornyer Harry Potter-serien for sesong 2, innspillingen begynner i høst

Denne julen skal vi tilbake til Galtvort når HBOs TV-filmatisering av Harry Potter kommer på skjermen. Vi har fått nye professorer, nye studenter, et oppfrisket utseende for den magiske skolen, og mer, ettersom HBO virkelig trekker ut alle stoppene for å gjenopplive Potter-feberen over hele verden. Studioet virker allerede sikre på at de har en vinner med Harry Potter, ettersom serien har blitt fornyet for sin andre sesong.

Sesong 2, basert på Harry Potter og Mysteriekammeret, begynner innspillingen i høst (via Variety). Etter hvert som produksjonen øker, har Jon Brown blitt forfremmet fra forfatter til co-showrunner for sesong 2.

Nåværende showrunner Francesca Gardiner forklarte årsaken bak å bringe en co-showrunner inn på Harry Potter i en uttalelse: "Etter hvert som vi har lagt planene våre for de overlappende produksjonsplanene for å fullføre sesong 1 til jul og for å komme tilbake til produksjonen for sesong 2 i høst, har det blitt klart at det å få inn en co-showrunner er nøkkelen til å opprettholde fremdriften vår. Jeg har elsket å jobbe med Jon fra den aller første dagen vi møttes på "Succession" og frem til den siste tiden sammen på "Harry Potter". Ikke bare har jeg stor beundring for forfatterskapet hans, men han er også en glimrende samarbeidspartner og en herlig person. Vi er heldige som har ham."

Det er ennå ikke satt noen lanseringsdato for den andre sesongen av Harry Potter, men HBO har vært tydelige på at vi kanskje ikke får se en sesong i året, på grunn av de høye produksjonskostnadene og tiden det tar å vekke Galtvort til live.