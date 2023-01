HBO tar oss med bak kulissene til The Last of Us i trailer

HQ

La meg starte med å advare om at traileren nederst avslører et par av endringene serien gjør i forhold til spillet, så ønsker du å bli overrasket av alt kan du stoppe her.

Når det er sagt har HBO gitt oss en ny video hvor de viser noen klipp av hvordan det var å spille inn The Last of Us-serien som starter på HBO Max den 16. januar. Vi får også høre Neil Druckmann, en av spillets hovedskapere, gi en kort forklaring på hva historien handler om, Bella Ramsey gjenta at hun ikke har prøvd spillet og litt annen informasjon om hva som venter.