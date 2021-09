HBO viser første bilde fra The Last of Us

HQ

Omtrent fire uker har gått siden Kantemir Balaq avslørte at første episode av HBO og PlayStation Productions sin The Last of Us-serie var ferdiginnspilt, så mange håpet nok på en bitteliten oppdatering fra prosjektet i løpet av The Last of Us/Outbreak Day. Det fikk vi sannelig.

Naughty Dog har nemlig offentliggjort det første bildet av Pedro Pascal og Bella Ramsey som henholdsvis Joel og Ellie i The Last of Us-serien. Ekstremt detaljert er det ikke, men det er uansett nok til å få hjertet mitt til å dunke litt ekstra i spenning.