HBOs Harry Potter-reboot får nytt lanseringsvindu

HBOs Harry Potter-serie føles absolutt som om den kommer til å bli en stor avtale når den lander. Selv om det er mange store serier skapt av nettverket, har dette potensialet til å revitalisere Potter-feberen over hele verden. På grunn av dette har mange fans holdt et ivrig øye med seriens utgivelsesvindu, som til nå har ligget en gang i 2027.

"Vi har sagt 2027," sa HBOs styreformann og administrerende direktør Casey Bloys i en samtale med Deadline. "Jeg vil si, for å begrense det til en viss grad, tidlig i 2027. Og nå kommer du til å spørre, betyr det januar, februar, mars, april, det er vi ikke klare til å si. Jeg vil si tidlig i 2027."

Hvis vi måtte gjette, ville vi satt utgivelsesdatoen lenger inn i den tidlige 2027-perioden. Da serien ble skrevet i 2024, sa Bloys imidlertid at den kunne ha endt opp med å komme ut i år, så kanskje en retur til Potterverset kan være på trappene på denne tiden neste år. Vi kan tenke oss at når ballen kommer i gang med sesong 1, bør vi se de følgende sesongene komme kort tid etterpå, for å holde Stranger Things-forbannelsen borte.