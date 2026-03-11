HBOs Harry Potter-serie legger til 21 nye Galtvort-studenter

HQ

HBOs ambisiøse Harry Potter-serie fortsetter å vokse i raskt tempo, med hele 21 nye skuespillere som nå er lagt til for å fylle korridorene på Galtvort. Disse er fordelt mer eller mindre jevnt over skolens fire hus - Griffing, Håsblås, Ravnklo og Smygard - som alle har sine egne idealer, tradisjoner og rivaliseringer.

På Griffing-siden finner vi Eire Farrell som Katie Bell, Asha Soetan som Angelina Johnson og Orson Matthews som quidditch-kaptein Oliver Wood. I tillegg dukker Alicia Spinnet og Lee Jordan opp, noe som bør gjøre quidditchkampene betydelig mer livlige enn i filmene.

Håsblås får på sin side India Moon som Hannah Abbott, Jazmyn Lewin som Susan Bones, Cian Eagle-Service som Ernie Macmillan og James Trevelyan Buckle som Justin Finch-Fletchley. Ravenclaw kompletteres av karakterer som Terry Boot, Lisa Turpin, Penelope Clearwater og Padma Patil.

Slytherin mangler heller ikke representasjon. Quidditch-spilleren Marcus Flint dukker opp her, sammen med navn som Adrian Pucey, Miles Bletchley, Terence Higgs og Pansy Parkinson.

Den utvidede rollelisten gjør det klart at Galtvort og Harry Potter-universet blir mer levende og detaljert enn noen gang tidligere. Den første sesongen blir selvfølgelig en tolkning av De vises stein, og premieren vil finne sted neste år hvis alt går etter planen.