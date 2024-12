HBOs Harry Potter-serie skal filmes til sommeren

HQ

Nå vet vi nøyaktig når HBOs filmatisering av Harry Potter vil begynne å filme. Serien, som sies å ha som mål å filmatisere en bok per sesong, vil starte produksjonen sommeren 2025, og innspillingen vil finne sted på Warner Bros. Studios Leavesden i Storbritannia.

I et nylig intervju med Deadline har showrunner Francesca Gardiner dessuten uttalt at over 32 000 barn svarte på den åpne castingen i håp om å få rollen som Harry, Ron eller Hemione, og at mange av auditionene som gikk glipp av hovedtrioen sannsynligvis vil føre til at flere roller i serien blir besatt.

Vi vet nå også at serien vil sikte på å debutere på Max så snart som i 2026 eller 2027, og forhåpentligvis blir dette starten på en lang rekke sesonger, ettersom innspillingene må fortsette mens de unge skuespillerne fortsatt er unge, slik tilfellet var for de åtte filmene som debuterte i løpet av 2000-tallet.

Er du spent på Harry Potter-serien?