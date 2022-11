HBOs The Last of Us bekrefter premiere i januar

HQ

I går skrev jeg at den amerikanske avdelingen til HBO var litt raskt ute med å hevde at The Last of Us-serien har premiere den 15. januar. Nå har bekreftelsen kommet...på en måte.

For den norske avdelingen av HBO har gitt oss en kul plakat som avslører at første episode av The Last of Us slippes på HBO Max tidlig på morgenen den 16. januar. Dermed får vi altså ikke vi gleden av å kose oss med nye episoder hver søndagskveld, men må i stedet streame dem når hverdagen har startet igjen.