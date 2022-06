HBOs The Last of Us er ferdig og viser nytt bilde

HQ

Geoff Keighley bestemte seg for å avslutte gårsdagens Summer Game Fest-sending med det som enkelt sagt kan kalles en The Last of Us-sekvens. Der fikk vi ikke bare annonseringen av The Last of Us: Part I, men også nytt fra den kommende TV-serien.

Neil Druckmann, som både skrev og regisserte både The Last of Us og The Last of Us: Part II, avslørte at første sesong av The Last of Us avslutter filmingen i dag, og at premieren blir tidligere enn mange nok tror selv om det fortsatt høres ut som vi må vente til 2023. Ekstra hyggelig var det at han i tillegg ga oss det første offisielle bildet av Pedro "Joel" Pascal og Bella "Ellie" Ramsey med fronten mot kamera i museumet mange nok husker fra spillet.

Til slutt er det kult å nevne at Troy Baker og Ashley Johnson, som har hovedrollene i spillene, faktisk vil spille noen relativt velkjente karakterer i serien. Akkurat hvem ønsker de ikke å si, så det er bare å spekulere.