The Last of Us: Part I viser store forbedringer i trailer

I månedene som har gått etter at undertegnede og flere andre røpet at Naughty Dog lager en remake av The Last of Us har antall indikasjoner på at dette stemmer kommet på rekke og rad, men vi fikk aldri en kommentar fra Sony eller utviklerne. Derfor må det ha vært veldig kjipt for de to at annonseringen ble avslørt før planlagt. Nå er det i alle fall offentlig.

Remaken heter som kjent The Last of Us: Part I for å både skille seg fra originalen og passe bedre sammen med The Last of Us: Part II. Som jeg har prøvd å si flere ganger er dette mye mer enn remasteren vi fikk på PlayStation 4, for Part I er laget helt fra bunnen av for PlayStation 5 og PC. Du kan se hvilke store visuelle forbedringer dette fører til i annonseringstraileren nederst, samt glede deg til smartere venner og fiender, bedre animasjoner og lyd, flere titalls nye tilgjengelighetsinnstillinger, bruk av DualSense-kontrollerens funksjoner, og mer Naughty Dog skal avsløre de neste ukene før PS5-utgaven kommer den 2. september og PC-utgaven "kort tid etter".