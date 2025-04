HBOs The Last of Us sesong 2-premiere trakk 5,3 millioner seere

HQ

Tilpasningen av Naughty Dogs The Last of Us-oppfølger har offisielt hatt premiere, og mens spillfans vet hva som kommer i andre sesong, er det fortsatt mange som dykker inn i det ukjente i zombiedramaet fra HBO.

Det ser ut til at sesong 2 har enda mer tiltrekningskraft enn åpningen av sesong 1, ettersom åpningen av The Last of Us' andre sesong ifølge Variety trakk 5,3 millioner seere. Det er en økning på 13% fra seriens første episode, men matcher ikke helt de 8,2 millioner seerne på finalen.

Det er fortsatt god tid til å slå den rekorden. Plukker opp Joel og Ellies historie noen år nedover veien, The Last of Us sesong 2 vil ha mange vendinger og vendinger som sannsynligvis vil holde seerne interessert, og så kanskje vi vil se flere seertopper når vi kommer senere inn i sesongen.

Ettersom tallene viser seg å være veldig gode for The Last of Us, er det en mulighet for at det kan få lederne på HBO til å lure på om de kan holde historien i gang. For øyeblikket er planen at tre sesonger skal dekke hendelsene i begge spillene, og ikke gå forbi kildematerialet, men hvis showet er en hit, kan planene endres.

Les hele anmeldelsen vår av The Last of Us sesong 2 her.