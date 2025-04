HBOs The Last of Us vil ikke gå forbi spillene

HQ

Med tanke på at vi fortsatt venter spent på mer fra verdenen til The Last of Us i videospillformat, og spesielt med tanke på at andre sesong av HBO-serien er i ferd med å adaptere The Last of Us: Part II fra 2020 , lurer du kanskje på om det kritikerroste dramaet til slutt vil overgå spillserien og gå sin egen vei?

I en samtale med The Hollywood Reporter avslørte medskaperen Craig Mazin at dette absolutt ikke vil være tilfelle, og at når dramaet tar igjen spillet, vil det tilsynelatende bare konkludere.

Mazin uttalte: "Jeg kommer ikke til å gå forbi spillet. Det sier jeg bare rett ut. Så hvis folk tenker: "Å, disse gutta planlegger den gamle cash grab-greia -"

Det Mazin åpner for, er spinoff-historier, kanskje fra en annen skaper enn ham selv. Det forklarer han: "Jeg setter i utgangspunktet fyr på et tiår av mitt raskt svinnende liv for å fortelle denne historien. Serien er så vanskelig å lage. Den må ha en slutt. Så jeg kommer ikke til å gå forbi. Hvem kjenner meg, det kan hende det blir en Dunk and Egg The Last of Us-serie som noen gjør. Men for meg er det eneste spørsmålet: Blir det én sesong til, eller vil det kreve to til? Hvis alt dette kan skje i løpet av én sesong til, er det flott. Hvis vi føler at det er fornuftig å dele det opp i to, så gjør vi det."

Han bemerker også at selv om dette er en mulighet, er det ikke noe HBO aktivt forfølger, ettersom "de er veldig respektfulle."

Kunne du tenke deg å se HBO fortsette å utforske verdenen til The Last of Us utover det Naughty Dog produserer?