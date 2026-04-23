Heart Eyes får en oppfølger i 2028

Det ser ut til at premisset for Heart Eyes, en skrekkfilm som kom i tide til Valentinsdagen i fjor, har vist seg å være nok av en suksess til at Paramount ønsker å utforske det videre.

I en rapport fra The Hollywood Reporter heter det at en Heart Eyes oppfølging er på vei, og at den har til hensikt å ha premiere så snart som 11. februar 2028, noe som gir nok en Valentinsdag-helg med spenning.

Regissør Josh Ruben kommer tilbake for dette oppfølgerprosjektet som er bygget rundt et manus skrevet sammen med Darcy Fowler, og basert på en historie skrevet av manusforfatterne for den opprinnelige filmen, Christopher Landon og Michael Kennedy. Både Landon og Kennedy er også tilknyttet Heart Eyes 2 som produsenter.

Det vi ikke vet noe om, er noen klare detaljer om handlingen, selv om den generelle ideen om et par som jages av en voldelig morder sannsynligvis er et godt sted å starte. På samme måte er det ennå ikke satt navn på skuespillerne, noe som betyr at det er uklart om Mason Gooding eller Olivia Hoult vil gjenta rollene sine fra den opprinnelige filmen.