Heart Eyes skal skape frykt på valentinsdagen

Valentinsdagen er notorisk kjent for å være en romantisk årlig feiring, der par over hele verden tilbringer tid med hverandre på sjarmerende stevnemøter. I år prøver imidlertid produsentene av Scream å skape et nytt narrativ ved å lansere en slasher-grøsser som setter den elskede i siktet.

Filmen heter Heart Eyes, og er en skrekkfilm der par blir utsatt for en grusom seriemorder som har glødende hjerteøyne på masken, alt på valentinsdagen. I bunn og grunn er det en ganske tydelig alternativ versjon av Scream -formatet.

Filmen er regissert av Josh Ruben og ble skrevet av Phillip Murphy, Christopher Landon og Michael Kennedy. I hovedrollene ser vi Olivia Holt og Mason Gooding, men også Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa og Jordana Brewster, og den har tenkt å komme på kino 7. februar. Ta en titt på traileren og fullstendig synopsis nedenfor.

"De siste årene har "Heart Eyes Killer" skapt kaos på Valentinsdagen ved å forfølge og myrde romantiske par. Denne valentinsdagen er ingen par trygge..."