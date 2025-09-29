Heftig kritikk mot Deus Ex Remastered etter avdukingen

Under Sonys event i forrige uke benyttet Aspyr og Eidos Montreal anledningen til å avduke Deus Ex Remastered - en hyllest til det originale spillet, som feirer 25-årsjubileum i år. Utvikleren kaller spillet "den definitive versjonen" av denne cyberpunk RPG-klassikeren, og lover høyoppløselige teksturer, ny belysning, vann- og ragdollfysikk, partikkeleffekter og leppesynkronisering. Karaktermodellene har også blitt oppdatert for å sikre en helhetlig visuell profil som er denne utvidede utgaven verdig.

Publikum var imidlertid ikke spesielt imponert, og fansen har slaktet spillet siden det ble kunngjort. På både Reddit og YouTube er kommentarene ganske enstemmige :

BearlyReddits: Jeg ... ba ikke om dette ...

Jadturentale: Så synd. Det var en god kamp. For en råtten måte å bli remastret på.

inches666: Synet mitt er ikke utvidet

Skråstrek450: ren rumpe

Sterlod: Dag 1 utgivelse Xbox 360 doom 3 ass teksturer

zenderschnitzer4658: Som en som har bedt om en remaster av DX i lang tid nå, vær så snill å utsette dette på ubestemt tid og gjør om hele greia.

joshandersn: Vær så snill. Bare gi den til nightdive :(

Aspyr sto sist bak roret for Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered og, før det, to samlinger med henholdsvis Lara Croft: Tomb Raider I-III Remastered og Tomb Raider IV-VI Remastered. Deus Ex Remastered slippes 5. februar neste år til PlayStation 5, Xbox Series, PC og Switch. Du kan se traileren nedenfor.

Har du noen tanker om hyllestutgaven av Deus Ex, og gleder du deg til den?