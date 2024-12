Hele historien til Invincible er planlagt, og skal ta rundt 8 sesonger

HQ

Invincible Sesong 3 er på trappene, og mens vi ser frem til mer blodig superheltaction, er det også noen som lurer på når denne fortellingens slutt vil komme. Tidligere sa skaperen Robert Kirkman at det ville ta rundt åtte sesonger å fullføre hele kildematerialets historie.

Og i et nytt stykke fra ScreenRant holder han stort sett fast ved den ideen. "Vi har allerede skrevet en haug med sesong 4", sa Kirkman, og fulgte opp med hvor lang tid han tror det vil ta før det hele er ferdig.

"Slik [manusforfatter Simon Racioppa] og jeg har planlagt det... omtrent åtte sesonger. Det kan bli syv. Kanskje ti."

Det ryktes om sesong 5 av Invincible, men vi er usikre på om det kan bli en tiende sesong. Hvis Invincible blir utsatt for forsinkelser igjen, og hvis de er like store som de var mellom sesong én og to, kan det hende at folk rett og slett mister interessen.

Hvor mange sesonger synes du Invincible bør ha?