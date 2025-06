Hele tidsplanen, formatet og lagene for MSI 2025 er bekreftet

HQ

Riot Games har bekreftet all viktig informasjon for 2025 Mid-Season Invitational turnering for konkurrerende League of Legends. Sesongens andre store internasjonale begivenhet vil samle verdens beste for en stor utblåsning av action som strekker seg over nesten tre uker, og når det gjelder tidsplanen, formatet og kvalifiserte lag, er all den informasjonen nedenfor.

MSI 2025 starter 27. juni med Play-In Stage som varer til 29. juni. Etter dette følger Bracket Stage med dette fra 1. juli til Grand Finals 12. juli, med en fridag i mellom 6. juli. Formatet vil være basert på et trekningssystem som ennå ikke er fullført, men det grunnleggende er at de beste lagene fra hver region automatisk vil kvalifisere seg til Bracket Stage, mens de nest beste lagene må kjempe gjennom Play-Ins for å lande en av de to gjenværende Bracket sporene. Seks lag er altså automatisk kvalifisert, og de resterende fire må kjempe om en av de to andre plassene.

Når det gjelder de ti deltakende lagene, kan vi forvente å se G2 Esports, Movistar KOI, FlyQuest, Furia, Gen.G, T1, Anyone's Legend, Bilibili Gaming, CTBC Flying Oyster, og GAM Esports.

For de forskjellige dråpene som fans kan tjene og for de forskjellige uavgjortsscenariene som kan skje, må du huske å gå over her for å lære mer. Ellers vil MSI 2025 være vert i Vancouver, Canada, så forvent noen vanskelige kamptider for de av oss i Europa.