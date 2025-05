Kinohelgen: Thunderbolts* gjør en solid entré, mens Sinners etablerer seg som årets overraskelse

HQ

Folk kommer tilbake på kino. Ja, kanskje ikke like mye som for noen år siden, men etter noen måneder med virkelig krise for kinoer over hele verden, ser det ut til at de siste produksjonene oppfordrer publikum til å betale for kinoopplevelsen igjen. Denne helgen beviste de det igjen, både i støtten til den nye oppføringen og i det gode grepet fra forrige måneds utgivelse, ifølge Variety's data.

Thunderbolts* hadde premiere sist fredag, og tidlige tall tyder på at den har passert 162 millioner dollar i løpet av sin første helg. Det er ikke helt de 192 millioner dollarene som årets forrige MCU-utgivelse (Captain America: Brave New World, med 192 millioner dollar totalt) tjente inn, men det er positiv lesning, gitt de strålende anmeldelsene for den nye Florence Pugh-ledede produksjonen med Marvel-universets andrestjerneteam.

Helgens andre overskriftsgrep var det vedvarende momentumet til Sinners, skrekkthrilleren med (to ganger) Michael B. Jordan i hovedrollen. Vampyrfilmen har vært en stor suksess i USA, hvor den har spilt inn nærmere 180 millioner dollar på hjemmebane. Dette, sammen med inntektene i resten av territoriene, har ført filmen opp til 236,6 millioner dollar, og mange analytikere ser allerede filmen som sikker på å overstige 250 millioner dollar i løpet av de neste dagene.

"2025 følger det samme mønsteret som vi så i fjor: Et svakt første kvartal, så våknet billettkontoret i april - i år var det 'Minecraft' og 'Sinners' som våknet", sier David A. Gross, som leder filmkonsulentfirmaet Franchise Entertainment Research. "Sommerkalenderen er full av mainstream-titler med bred appell."

Vi får se hvordan det går med fremtidige utgivelser som Ballerina, How to Train Your Dragon, Elio, F1 og 28 Years Later for å se om denne positive trenden holder seg og får publikum til å komme tilbake til kinoene.