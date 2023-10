Hell is Us er utsatt til begynnelsen av 2025

HQ

Utvikleren Rogue Factor har kunngjort at de har besluttet å utsette sitt kommende prosjekt, Hell is Us, helt til tidlig i 2025. I en uttalelse som er delt på X, heter det at utviklerne trenger mer tid til å realisere visjonen om spillet på grunn av ambisjonene.

"Helt siden starten av Hell is Us -prosjektet har vi alltid ønsket å utvikle et spill med en sterk identitet og utfordrende gameplay som tilbyr en ny måte å spille på. Vi er svært fornøyde med hvordan spillet utvikler seg, og vi gleder oss til å dele universet teamet vårt har skapt med dere.

"Omfanget av spillet, dybden i gameplayet og arbeidet vi legger ned for å skape en virkelig original opplevelse, tar imidlertid mye tid. Vi er overbevist om at vi er i ferd med å skape et svært lovende spill, noe som har oppmuntret oss til å gjøre alt vi kan for å oppfylle vår kreative visjon.

"Etter å ha vurdert hvor lang tid vi trenger for å nå ambisjonene våre, kan vi derfor bekrefte at Hell is Us vil bli lansert tidlig i 2025."

Rogue Factor har lagt til at mer informasjon om spillet, mulig lansering og noen bilder vil bli delt neste år.