Hell is Us viser frem en første titt på spillet under State of Play-sendingen

Som en del av kveldens State of Play -sending presenterte utvikleren Rogue Factor nettopp det første blikket på gameplay for det kommende action-eventyrspillet Hell is Us. Tittelen beskrives på PlayStation Blog som et tredjepersonsprosjekt som krever at spillerne utforsker en verden som vil "utfordre intellektet ditt", og denne tittelen ønsker også å utforske "dype temaer som borgerkrig, menneskelige følelser og familie".

Når det gjelder hva alt dette betyr og hvordan det oversettes til gameplay, erter den nye traileren definitivt og svarer på mange spørsmål du måtte ha. Men hvis du fortsatt har flere spørsmål og ønsker å lære mer om Hell is Us, har vi gode nyheter for deg; Nacon planlegger å være vert for en strøm mandag 30. september, hvor et enda dypere glimt av Hell is Us vil bli vist.

Liker du hvordan Hell is Us ser ut?