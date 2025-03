Helldivers II hadde opprinnelig lag med fem spillere.

HQ

Når vi tenker på co-op-spill, ser det ut til at fire er det magiske tallet. Left 4 Dead, Vermintide, Helldivers II. Alle disse spillene fokuserer på at fire spillere slår seg sammen for å kjempe mot en eller annen form for hordebasert trussel. Men Helldivers II var i utgangspunktet litt annerledes.

Avslørt i en nylig jubileumsstrøm for spillet (takk, GamingBolt), sa utviklerne Mitch Ayre og Patrik "Fluffy" Lasota at spillet opprinnelig var ment for fem spillere. "Helldivers 2 var opprinnelig designet for fem personer, faktisk," sa Lasota. "Det var Johan som bestemte det, for han hadde noen tanker om at når man er fire personer som spiller og en femte blir med, er man plutselig en trestack og en tostack, og det skaper en ubalanse. Men hvis det er fem personer og noen blir med, så er du to trestabler, og med tre grupper i stedet for at én blir et par."

"Dessverre fungerte det ikke etter hvert som vi lekte med det", forklarer Lasota. "Det viste seg at når man er fem personer, er det alltid noen som bare står rundt og ikke deltar i handlingen. Det ga deg også en hel del fleksibilitet i lagets lagoppsett. Så det gjorde spillet til... du trengte egentlig ikke å ta noen valg når det kom til stratagemer. Men jeg vil si at det største problemet var at noen alltid bare sto og ventet i stedet for å delta i spillet, noe som fikk oss til å fjerne det etter noen år [i utviklingen]."

Selv om vi kanskje synes at det ville være gøy å ha muligheten til å ha flere Helldivers med på et oppdrag, ville det kanskje føles litt for oppblåst å ha en femte person med på turen, spesielt hvis de ikke er i stand til å kjempe for den søte friheten og i stedet bare går på tomgang.