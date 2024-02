Helldivers II-serverne øker kapasiteten for å unngå nedsmelting

HQ

Arrowhead Game Studios har lidd litt av suksessen, for med det nyeste spillet, Helldivers II, har spillerne strømmet til i så stort antall at det har vært nesten umulig for serverne å holde tritt.

Før helgen har Arrowheads administrerende direktør Johan Pilestedt imidlertid informert oss om at serverkapasiteten vil øke, slik at spillerne ikke trenger å bekymre seg for lange lastetider.

"Jeg har en siste oppdatering for i kveld", skrev han. "Vi har oppdatert maksgrensen for CCU til 700 000. Dessverre forventer vi at CCU vil nå dette nivået. Vi tror at ventetiden vil bli mye mer overkommelig."

Det ser fortsatt ut til at Helldivers II er et av de mest populære spillene så langt i år, og folk plasserer det allerede trygt i GOTY-samtalen.

Har du spilt Helldivers II ennå?