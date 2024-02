Helldivers II slår Halo Infinite på Steam

HQ

Helldivers II fortsetter å gjøre det utrolig bra på Steam, og i går nådde det en ganske imponerende milepæl da det slo Halo Infinite i antall samtidige spillere.

Halo Infinite nådde en all-time peak for to år siden med 272 586 samtidige spillere, og dette ble knust da stadig flere spillere sluttet seg til moroa i løpet av søndagen, og i skrivende stund er det hele 389 715 spillere som koser seg med det svenske skytespillet akkurat nå. Det bør også nevnes at Halo Infinite er gratis å spille (flerspiller), mens Helldivers II koster penger - noe som ærlig talt gjør dette enda mer imponerende.

Å lansere spillet samtidig til PC og PlayStation ser ut til å ha vært en genistrek fra Sony, og vi antar at denne suksessen øker sjansene for at de fortsetter å lansere titler til begge formatene samtidig. Ta en titt på anmeldelsen vår, der vi forklarer hvorfor du bør sjekke ut dette spillet.

