Helldivers II vil ikke fjerne Friendly Fire

HQ

Helldivers II er et PvE-spill i bunn og grunn, og selv om det ikke oppmuntrer til PvP-elementer, tillater det dem til en viss grad i form av vennlig ild mot lagkameratene dine. Enten det dreier seg om å overøse evakueringsskipet med et felt av miner, eller bare slå noen så hardt at de flyr utfor en klippe, er det mange måter å sørge for at du må forsterke lagkameratene dine tidligere enn forventet.

Vennlig ild kan være morsomt, men noen synes det er kontroversielt, ettersom det lett kan brukes til trolling. Hvis du ikke liker denne funksjonen, kommer den dessverre ikke til å forsvinne med det første. Johan Pilestedt, administrerende direktør i Arrowhead Game Studios, sier at funksjonen er en del av spillets troverdighet.

"Det viktigste når vi lager spill er troverdighet. Ting skal være konsistente i spillverdenen, og derfor må vi ha friendly fire", sier han til PlayStation. "Hvis kulene dine kan drepe fiender, og fiendene kan drepe deg, tilsier logikken at kulene dine også må kunne drepe vennene dine. Denne typen design er i seg selv systematisk, der vi lager et regelsett som gjelder for alt i spillverdenen, med noen få unntak."

"Det dette gjør, og som kanskje er tydeligst i Friendly Fire, er å skape en kompleksitet i spillet der spillerne må tenke aktivt under kampsekvenser - ikke på en "løs puslespillet"-måte, men i stedet på en veldig primal, kreativ problemløsningsmåte. Latteren som oppstår når du ved et uhell teppebomber vennene dine, åpner også for en lekenhet som i virkeligheten ville vært en tragedie - men innenfor spillets egne rammer kan vi utforske den mørke humoren i slike situasjoner. Og til slutt gjør "friendly fire"-elementet spillerne til en ekte interagerbar del av spillverdenen som spiller en stor rolle i posisjoneringen og bidrar til lagspillet."

Er du enig med Pilestedt?