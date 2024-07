Helldivers IIs spillerantall nådde et lavpunkt i forrige uke

HQ

Live-service er et vidt begrep som kan romme mye, men en ting alle spill under denne merkelappen har til felles er at det er avgjørende å opprettholde en rimelig vedvarende spillerbase.

Helldivers II opplevde massiv suksess etter lanseringen i februar. På SteamDB nådde det en topp på 458 709 samtidige spillere, og i to måneder holdt tallet seg konsekvent over 300 000. Dette er imidlertid ikke lenger virkeligheten. Siden den gang har trenden bare gått en vei - nedover, og i forrige uke falt spillerantallet til bare 13,345. Dette er et fall på hele 97 % fra toppen, en utvikling som bør vekke bekymring hos spillets utvikler, Arrowhead.

I motsetning til en live-service-tittel som Destiny 2, som i tillegg til sine løpende sesongoppdateringer også opererer med store årlige utvidelser, har det ikke kommet noen kunngjøring fra Arrowhead om at Helldivers II vil motta slike store utvidelser.

Det er selvfølgelig for tidlig å avskrive Helldivers II på lang sikt, og alle live-tjenestespill opplever opp- og nedturer, men det ser ut til at Arrowheads mer statiske tilnærming til å legge til nytt innhold kanskje ikke er helt optimal.