Helt ny Borderlands 4 gameplay med et hvelvoppdrag og en sjefskamp med Vex the Siren

2K Games og Gearbox gir Borderlands 4 den siste finpussen. Helt på slutten av sommeren vil vi kunne spille det nye eventyret på planeten Kairos på PS5, Xbox Series X/S og PC, og Nintendo Switch 2 på et senere tidspunkt. Sist onsdag fortalte vi om våre hands-on-inntrykk av spillet, med spesielt fokus på utforskningen av den nye, sømløse verdenen.

I dag kan vi vise deg noe annet fra spillet: en mer avansert fil, som viser deg mye action i et Vault Mission og til slutt en sjefskamp. I denne spillingen spilte vi som den nye Siren, Vex, og viste hennes transformasjon og evner til å bekjempe runder med fiender. Til slutt fokuserer sjefen på en av innovasjonene, en gripekrok: vi måtte bruke den til å holde fast i taket, da gulvet var farlig.

Denne bevegelsen vil være nyttig ikke bare for å utforske de større og mer vertikale kartene mer smidig, men også for kamp, som det fremgår av dette stykket av Borderlands 4 gameplay. Gearbox håper at dette vil være en av nøkkelfunksjonene for å få Borderlands 4 til å føles mer spesiell, som de fortalte oss i et intervju.