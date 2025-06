Borderlands 4: Inntrykk etter to timer på Kairos

HQ

Borderlands er fortsatt en av de mest stabile videospillfranchisene som ble født under PS3/Xbox 360-generasjonen. Tenk på noen av de heteste AAA-action- eller skytespillseriene fra den tiden, for femten år siden, og du vil oppdage at noen har gått i glemmeboken (Infamous, Resistance, Rage), og at de som overlevde har trengt noen myke (eller harde) rebooter (Assassin's Creed, Crysis, Saints Row) med varierende grad av suksess.

Gearbox og 2K Games visste hvordan de skulle rasjonere Borderlands -franchisen slik at fansen hadde en jevn strøm av innhold uten å mette dem. Noe av grunnen til suksessen er at de aldri har avveket for mye fra formelen, en blanding av skytespill og RPG med en tydelig personlighet og visuell identitet, som var utrolig original tilbake i 2009. Mange har kopiert dem senere, noen har kanskje til og med vokst fra dem (som Destiny), men Borderlands gjenstår.

Selv om serien ikke føles like frisk som den en gang gjorde, og kanskje aldri vil gjøre det, har de en stor og lojal fanskare som venter spent på utgivelsen av Borderlands 4 på PS5, Xbox Series X/S og PC den 12. september 2025, og til og med på Nintendo Switch 2 en gang i fremtiden. Vi fikk nylig muligheten til å spille spillet som fortsatt er under utvikling, og vi snakket til og med med noen av skaperne, inkludert utøvende produsent Chris Brock, som fortalte oss at de føler at dette vil være en større utvikling fra Borderlands 3 (2019) enn det spillet var fra Borderlands 2 (2012).

Den beste nyheten, i hvert fall sett fra vårt ståsted, er at Borderlands 4 ikke endrer kjernen i spillet for å tilpasse seg dagens spilltrender. Dette er fortsatt et narrativt tungt spill, fullt spillbart i enspillermodus, men bedre egnet for firespillers online-samarbeid, uten live service-elementer. Prisen er et annet tema, og kontroversen rundt hvorvidt det vil være verdt 80 dollar, som oppsto etter vårt besøk på 2K Games i midten av mai, er det opp til fansen å avgjøre (i skrivende stund er den endelige prisen på spillet fortsatt et mysterium).

Borderlands 4 implementerer imidlertid en av de obligatoriske trendene fra moderne spill: den åpne verdens natur. Og jeg mener "åpen verden" og ikke bare "åpen verden", ettersom Gearbox utviklere er veldig forsiktige med å unngå å bruke ordene "åpen verden", vel vitende om hvor sleipt det kan være. Fra avvisningen det ofte fremkaller hos enkelte spillere, som er lei av å spille det samme spillet om og om igjen, til de falske forventningene som skapes av spill som Mario Kart World og dets "åpne verden", som kanskje egentlig ikke var ment å spilles som en slik.

I stedet bruker Gearbox begrepet "sømløs verden", som i all ærlighet beskriver nøyaktig hva du finner i Borderlands 4. Hele spillet foregår på ett kart, uten innlastingstider mellom sonene, og du vil (etter hvert) kunne gå hvor du vil. Men det betyr ikke nødvendigvis at det blir så mye større: Vi forventer selvfølgelig at det blir det største kartet i Borderlands -historien, men du kommer ikke til å bruke timevis på å vandre rundt uten å finne noe, og i stedet virker verden like tett som vanlig med karakterer, byer, oppdrag, fiender og hemmeligheter du kan støte på når du utforsker verden i ditt eget tempo.

Gearbox har lagt stor vekt på hvordan spillet vil gi spilleren mer frihet til å gjøre ting på sin egen måte, fullføre oppdrag i den rekkefølgen de ønsker (med de vanlige RPG-begrensningene når det gjelder karakternivå, selvfølgelig), slik at du kan fokusere på de tingene eller oppdragene som virker mer interessante eller tiltalende. I demoen vi spilte, så det ut til å være tilfelle: Vi spilte i over en time på Fadefields, det første området i spillet, men hovedhistorien vi spilte utgjorde kanskje en tredjedel av tiden vi brukte på å spille. Resten var egentlig opp til oss.

Vi hadde et ganske stort område å utforske, noe som tyder på at selv om spillet faktisk vil være "sømløst", vil du ikke kunne utforske alt på en gang, og du vil fortsatt "låse opp" nye steder etter hvert som du kommer deg gjennom historien. I den delen av verdenen vi fikk se, var det flere ting å gjøre, inkludert mini-bosser eller farlige skapninger som vanligvis beskytter fristende tyvegods, leirer med andre overlevende, huler eller baser med utfordringer og belønninger... Når sant skal sies, brukte jeg mye tid på å kjøre (du kan ta frem en svevesykkel når du vil) rundt på de samme stedene om og om igjen uten noe særlig interessant å gjøre, men etter hvert som jeg ble sterkere, klarte jeg å møte det jeg ble fortalt var den vanskeligste utfordringen i demoen, et krasjsted fylt med fiender, bare for å finne ut at det var mye mer å utforske under bakken, og til slutt gikk jeg tom for tid.

Dette ga meg den rette følelsen, og jeg antar at det var det Gearbox så frem til med denne delen av innholdet: å vise meg en demo som var stor nok til at jeg ikke kunne se alt på én gang. Hvis spillet holder dette tempoet, kan det virkelig bli ganske vanedannende, men det krever en god balanse mellom historieinnhold som driver historien fremover og utvikler gameplayet, samtidig som det slipper spillerens hånd slik at de blir presset til å våge seg ut på egen hånd. Pluss at sideoppdrag, fiender og historier selvfølgelig er meningsfylte.

Spillmessig kommer Borderlands 4 med et nytt sett med traverseringsbevegelser for å gjøre utforskningen mer smidig, inkludert en gripekrok som også kan brukes i kamp. Men i hvert fall i de delene vi spilte, virket gripekroken litt begrenset i bruk, og kamparenaene var ikke vertikale nok til å få denne bevegelsen til å skille seg ut.

Selvfølgelig er dette Borderlands vi snakker om. Med mengden våpen og modifikatorer som vises, og tilstedeværelsen av fire nye karakterer (Amon the Forgeknight, Harlowe the Gravitar, Rafa the Exo-Soldier og Vex the Siren) er variasjon i kamp mer enn garantert. Gearbox har til og med introdusert muligheten for å blande våpenmodifikatorer fra forskjellige produsenter i spillet, noe som kan høres litt overveldende ut for noen spillere, men som vil sikre at hver spiller på nettet vil ha mer unike belastninger.

Gearbox har også bekreftet forbedringer i onlinespillet for å gjøre det mer balansert, slik at hver karakter har sine egne loot drops, eller at vanskelighetsgraden automatisk skaleres opp eller ned for hver spiller, slik at alle får omtrent den samme opplevelsen når og med hvem de velger å spille sammen med. Delt skjerm for to spillere på PS5 og Xbox Series X er også til stede.

Og til slutt, hva med historien? Borderlands 4 utspiller seg på Kairos, en planet som for alltid har vært styrt av en hensynsløs diktator ved navn Timekeeper. Men etter hendelsene i Borderlands 3 teleporterte Lilith tilfeldigvis en måne rett foran Kairos, som gjennomboret et beskyttende slør som blokkerer planeten fra omverdenen ... og helvete bryter løs når innbyggerne innser hvilket helvete de har blitt tvunget til å leve i.

Det betyr at Borderlands 4 vil ha en litt dyster, mer alvorlig tone enn andre spill i serien, og det vil også smitte over på humoren. Selvfølgelig ville det ikke vært et Borderlands -spill uten humor, fortalte seniorforfatter Taylor Clark, men han sa at "det ikke ville være passende" å ha samme type "haglgeværtilnærming til humor" som i tidligere spill, så vi kan forvente en litt tørrere tone, med humor som springer ut av karakterene og samspillet mellom dem, og mindre fra utsiden, som referanser til populærkultur.

Borderlands 4 vil med andre ord være mer modent. Og det var flott at Gearbox var så åpen om det. Alle spillere forventer at gameplayet vil utvikle seg fra spill til spill, og det gjør det også (åpne soner, mer våpentilpasning, traverserende bevegelser), men Borderlands er mer enn gameplay. Serien har vært kjent for sin særegne og ofte kantede humor, men følsomheten i 2025 er ikke den samme som på begynnelsen av 2010-tallet, så det er bare naturlig å håpe at Borderlands 4 også vil utvikle seg på det området.