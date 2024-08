Heltene i Honor of Kings er allerede i gang med å slåss

HQ

Her om dagen var vi vitne til All-Star Fighters Open (AFO), et arrangement som viser hvordan våre favoritthelter fra Honor of Kings ikke bare kan kaste magi, men også levere noen flygende spark.

I denne nye utgaven av arrangementet fikk spillerne muligheten til å demonstrere ikke bare sine trolldomskunster, men også sine kampsportferdigheter. AFO introduserte nye skins for Mayene, Lian Po og Lam, inspirert av ulike kampstiler som capoeira, silat og bryting.



I tillegg ble en ny spillmodus kalt Gemini Duel introdusert, slik at spillerne kan delta i direkte kamp for å avgjøre hvem som er den sanne kongen eller dronningen av ringen. Vi introduserte også Ziya, den nye helten som kombinerer magiske evner med unike kampferdigheter, et must for ethvert balansert lag.

Og for de som er interessert i å få tak i de nye skinnene, har vi gode nyheter: de er tilgjengelige for gratis nedlasting i hele august måned. Alt du trenger å gjøre er å delta i temaarrangementene og samle de nødvendige tokens for å låse opp Lian Po-, Lam- og Mayene-stilene.

Du kan se heltene i aksjon via arrangementstraileren nedenfor. I denne konkurransen var målet klart: å utmerke seg på slagmarken og demonstrere fremragende ferdigheter i spillet. Og selv om arrangementet kanskje er over, har moroa bare så vidt begynt.