Honor of Kings: Den beste utfordreren til gullmedaljen for beste mobile MOBA

I løpet av de siste ukene har vi testet Honor of Kings, et MOBA som har landet med full tyngde og en klar ambisjon: å erobre det vestlige markedet og utfordre dominansen til giganter som League of Legends. Dette gratisspillet, som er utviklet av TiMi Studios og utgitt av Tencent Games, har tatt Kina med storm siden lanseringen i 2015, og har nå som mål å gjenskape suksessen i et nytt territorium. Her er alt du trenger å vite.

Helt fra starten av fanget Honor of Kings min oppmerksomhet med sin tilgjengelighet. I motsetning til andre, mer komplekse MOBA-spill er denne tittelen laget for å gi en brukervennlig opplevelse for både nybegynnere og sjangerveteraner. Det strømlinjeformede grensesnittet og de forenklede mekanikkene gjør at du raskt kommer i gang uten å måtte vasse gjennom et hav av kompliserte regler.

Spillet har beholdt essensen av tradisjonelle MOBA-spill: to lag på fem spillere møtes på et kart med tre baner, der målet er å ødelegge fiendens base samtidig som man forsvarer sin egen. Men Honor of Kings introduserer noen justeringer som gjør det bedre egnet for mobilspill. Kampene, som vanligvis varer mellom 15 og 20 minutter, er kortfattede og designet for å passe til kortere, mer avslappede spilløkter, noe som fungerer utmerket hvis du er som meg og foretrekker spill som ikke trekker ut like lenge som en økt med Dungeons & Dragons.

Spillerstallen i Honor of Kings er omfattende og mangfoldig, med over 80 helter. Hver karakter er inspirert av den rike kinesiske mytologien og kulturen, noe som gir spillet en unik smak sammenlignet med andre MOBA-spill. Heltene, fra samuraien Musashi til den legendariske Mulan, har ikke bare visuelt slående design, men også unike evner som forbedrer spillopplevelsen.

Mange av karakterene minnet meg om dem i League of Legends. Men selv om noen av dem kan virke like karakterer fra andre MOBA-spill, gjør mangfoldet og dybden i evnene deres at spillerne kan finne alternativer som passer deres spillestil og gir litt forandring fra det de er vant til. I tillegg gjør forenklingen av evnene, med tre aktive evner i stedet for fire, det enklere for nye spillere å lære seg spillet uten å føle seg overveldet.

Rent teknisk fungerer Honor of Kings bra selv på mobile enheter i den lavere enden av skalaen. Og det kan jeg gå god for: Hvis du er en av dem som meg, som har en telefon som er mer en murstein enn en elegant enhet, vil du ikke ha for mange problemer med å prøve det ut. Spillet tilbyr flere grafiske alternativer for å justere den visuelle kvaliteten basert på enhetens ytelse, noe som sikrer en jevn opplevelse i de fleste tilfeller. Grensesnittet er intuitivt, og berøringskontrollene er responsive, selv om lokaliseringen og noen oversettelsesdetaljer kan forbedres for en mer polert opplevelse.

Som vanlig med free-to-play-spill inkluderer Honor of Kings mikrotransaksjoner som gjør det mulig for spillerne å kjøpe figurer, skins og andre kosmetiske gjenstander. Selv om dette er en sentral del av forretningsmodellen, er det verdt å merke seg at spillet tilbyr måter å tjene valuta i spillet på gjennom spillingen, noe som kan bidra til å oppveie effekten av kjøp i appen.

Og det var alt for i dag: Honor of Kings fremstår som en sterk utfordrer i det mobile MOBA-markedet. Spillets tilgjengelige design, kombinert med engasjerende spill og et solid utvalg av figurer, gjør det til et attraktivt alternativ for dem som er ute etter et MOBA som er lett tilgjengelig. Selv om det møter konkurranse fra etablerte titler som League of Legends, kan suksessen i Kina og fokuset på tilgjengelighet være nøkkelen til suksess i Vesten. Hvis du er ute etter et MOBA som passer for kortere, mer uformelle spilløkter, er Honor of Kings en uslepen diamant. Det er definitivt et av de fem beste MOBA-ene på mobil hvis du liker formatet som League of Legends populariserte på PC, og er ute etter noe mer portabelt.