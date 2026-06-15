Hemmeligheten bak Jane Perrys BAFTA-vinnende prestasjon i Returnal

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Returnal, som da var eksklusivt for PlayStation og Housemarques større konsolideringsprosjekt, tok hjem hele fire BAFTA-priser etter utgivelsen i 2021, inkludert beste spill, lydprestasjon, musikk og skuespiller i hovedrollen, sistnevnte tildelt Jane Perry som Selene.

I det sci-fi-inspirerte, hjernevrengende roguelike-skytespillet var hovedpersonen alene i en verden full av monstre, og måtte takle både miljøfarer og sin egen mentale helse. Det rørte mange her hos Gamereactor, og da vi intervjuet skuespilleren forrige måned på Comicon Napoli, ønsket vi å lære mer om hennes prisbelønte prestasjon og om samarbeidet med det finske studioet.

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"Det er interessant når man snakker om at helheten i et videospill faktisk er en enorm mengde historie", fortalte Jane Perry oss i videoen ovenfor da hun ble spurt om karakterens og manusets særegenheter. "Og som skuespiller tror jeg at når du er i øyeblikket og spiller, er det egentlig bare det som skjer i det øyeblikket du er opptatt av. Du er kanskje klar over historiens og karakterens utvikling, men det du faktisk forholder deg til i en mer detaljert forstand, er hva som skjer med meg akkurat nå, hva vil jeg akkurat nå? Hva er utfordringene mine akkurat nå?"

"Hvis du har en annen karakter, hva vil jeg at den personen skal gjøre akkurat nå, slik at jeg kan få det jeg vil?", la hun senere til som sitt personlige triks for å komme inn i rollen, før hun prøvde å unngå spoilere. "Spesielt for Returnal, fordi hun i grunnen mister forstanden. Jeg følte virkelig at jeg bare måtte ta det ett skritt av gangen. Ellers tror jeg det ville vært ganske overveldende, og det er for mye å holde fast ved. Og jeg tror dette er en fin tilnærming til skuespill generelt, bare å forholde seg til det som skjer i det øyeblikket, for det er det vi er interessert i, som du snakket om tilstedeværelse tidligere, og å være til stede og bare forholde seg til nået."

Da vi møtte henne i Italia sammen med Kirsty Rider fra Expedition 33, hadde Perry allerede jobbet med andre spill som Baldur's Gate, Cyberpunk 2077, det nyere Resident Evil Requiem, eller hennes legendariske rolle som Hitmans Diana Burnwood. Dette hadde hun å si om å jobbe for så forskjellige studioer i AAA-videospill:

«For eksempel, med Returnal, var det én ting jeg virkelig la merke til, og kanskje var dette fordi jeg i hovedsak var den eneste personen i spillet, at Housemarque brukte mye tid på å finne ting», Perry kom tilbake til det BAFTA-vinnende prosjektet senere i videoen. «Jeg mener, du har rett, noen ganger er de bare: «Ok, det der, du tar én opptak, og så sier de: «Det holder, ok, la oss gå videre.» Det var ikke noe av det med Returnal. De var mer: «Ja, ok, la oss tenke gjennom dette og prøve forskjellige ting. Og det var en stor forskjell i det spillet fordi, som du sa tidligere, tid er penger, og ofte er det et press for å bare få det gjort veldig fort».

«Så det var en av forskjellene jeg la merke til med Housemarque: de bare slapper av, de finner det. Når de har funnet det, sier de: «Ok, la oss gå videre», veldig rolig»

Til tross for den nylige utgivelsen av Saros (kun på PS5) som en godt mottatt videreutvikling av forgjengeren, er Returnal (tilgjengelig på PS5 og PC) fortsatt en av de beste actionfylte sci-fi-opplevelsene i denne generasjonen.