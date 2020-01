Henry Cavill avslører artige detaljer om The Witcher-kampscene

Noe av det som imponerte meg mest i første sesong av Netflix' The Witcher-serie var Henry Cavills tolkning av Geralt og noen av de utrolige kampscenene. Derfor kan man godt si at dagens video kombinerer to veldig kule ting.

Cavill setter seg nemlig foran kamera for å snakke detaljert om den første skikkelige kampscenen i serien hvor han kjemper mot både ukjente og kjente fjes i Blaviken. Her kan han blant annet avsløre at scenen faktisk ble filmet i én takning. Samtidig kan han bekrefte, som vel egentlig er ganske tydelige i enkelte deler av scenen også, at han bare brukte et halvt sverd. Kjekt og artig å vite.