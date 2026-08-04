Henry Cavill bekrefter at han fortsatt skal spille hovedrollen i live-action-serien «Warhammer

I forrige uke så det ut til at Henry Cavills «Warhammer»-serie tok et stort skritt fremover, da den produktive skrekkforfatteren Mike Flanagan ble hentet inn for å skrive manuset. Da ansvaret for serien foreløpig ble overført til Flanagan, oppstod det noen spørsmål om hva som ville skje med Henry Cavill, mannen som hadde engasjert seg så ivrig i dette prosjektet.

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Cavill skal ikke noe sted, noe han bekreftet på Instagram. Han skrev at etter at Flanagan ble hentet inn, har det skjedd «betydelige fremskritt» i historien. Han er fortsatt involvert i den kreative delen, og har også hentet inn produksjonsselskapet United Artists, etter at han så arbeidet deres under innspillingen av «Highlander».

Til slutt bekreftet Cavill at han fortsatt skal spille hovedrollen i live-action-serien «Warhammer». Hva den rollen innebærer, kan han ikke si, men hemmeligheten kan ikke forbli skjult for alltid. «Sammen med de flinke folkene hos Games Workshop jobber vi alle utrettelig for å gi dere det beste og mest autentiske Warhammer-universet dere overhodet kan forestille dere,» skrev Cavill.

Det vil trolig fortsatt ta flere år før vi får se live-action-filmatiseringen av Warhammer 40 000, men hvis jeg måtte gjette hvor den vil føre oss, virker det mulig og kanskje til og med sannsynlig at serien er på vei mot en Eisenhorn-filmatisering. Flanagans erfaring fra skrekkgenren vil gjøre underverker når vi ser demoner ta opp kampen mot inkvisitoren, og Eisenhorn er en karakter som helt sikkert er ikonisk nok til at Cavill vil føle seg tilfreds med å spille ham. Han er i grunnen som Warhammers James Bond, bortsett fra at han er litt tristere, mer ensom, og at han kjemper mot demoner som klatrer opp fra helvete i stedet for skurker med metalltenner.